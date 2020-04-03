В Башкирии рассказали, в каких случаях маска не нужна на улице

Главный врач Центра эпидемиологии и гигиены в РБ Анна Казак справедливо отметила, что для человека, который передвигается по улице в одиночестве, маска не нужна. «Маска нужна при контакте. Если человек соблюдает расстояние два метра и более, то в таком случае маска тоже не нужна», - подчеркнула она.