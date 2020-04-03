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В Башкирии рассказали, в каких случаях маска не нужна на улице

3 апреля 2020, 09:33
Фото: pexels.com
На очередном брифинге минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с дефицитом масок в аптеках.

По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, в республике ежедневно идет поставка масок и антисептиков. Однако они волнообразно попадают в аптеки, так как, в первую очередь, обеспечиваются нужды медицинских организаций.

- Мы по-прежнему говорим, что для бытового пользования, для органов власти возможно использование многоразовых медицинских масок, сшитых самостоятельно. Не забывайте только их правильно обрабатывать горячим утюгом или паром после стирки, - отметила она.

По словам Кононовой, в первую очередь маски идут для так называемых «лиц контакта»: сотрудников «скорой», поликлиник, приемных отделений.

Главный врач Центра эпидемиологии и гигиены в РБ Анна Казак справедливо отметила, что для человека, который передвигается по улице в одиночестве, маска не нужна. «Маска нужна при контакте. Если человек соблюдает расстояние два метра и более, то в таком случае маска тоже не нужна», - подчеркнула она.

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