В Башкирии на сайте знакомств медик предложил помочь со спецпропуском за секс

Самое интересное началось, когда в обсуждение вмешался мужчина по имени Дмитрий, который заявил, что это он на опубликованном фото, на котором, кстати, было замазано лицо. Мужчина заявил, что это фейк, его взломали, и он ничего подобного Юлии не предлагал. Но женщина настаивает, что общалась именно с ним.