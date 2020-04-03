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В Башкирии на сайте знакомств медик предложил помочь со спецпропуском за секс

3 апреля 2020, 08:10
Фото: ЧС Уфа / vk.com
Его собеседница, возмущенная поведением мужчины, опубликовала переписку с ним в соцсетях.

Накануне, 2 апреля, вечером, в группе «ЧС Уфа» в соцсети ВКонтакте появился пост, вызвавший очень широкий резонанс. Уфимка по имени Юлия сообщила, что на сайте знакомств некий медик по имени Дмитрий предложил помочь ей забрать ребенка из пригорода в обмен на секс.

Мужчина сообщил, что у него, как у медицинского работника, есть спецпропуск, с которым он может проехать в любую точку республики. Юлия возмущенно отказалась от такой помощи и сравнила Дмитрия с фашистами, которые во время войны насиловали женщина, обещая им хлеб и сахар.

Данная история вызвала широкий резонанс и много негодующих комментариев.

Самое интересное началось, когда в обсуждение вмешался мужчина по имени Дмитрий, который заявил, что это он на опубликованном фото, на котором, кстати, было замазано лицо. Мужчина заявил, что это фейк, его взломали, и он ничего подобного Юлии не предлагал. Но женщина настаивает, что общалась именно с ним.

Обсуждение набирает обороты. Личность предприимчивого медика, который сам себя разоблачил, вполне может теперь заинтересовать правоохранительные органы.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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