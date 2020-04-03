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В Башкирии на курортах увеличат мощность очистных сооружений

3 апреля 2020, 12:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
На реконструкцию Якту-Куля планируют отправить более 100 млн рублей.

В Башкирии на курортную зону в Абзелиловском районе потратят в общей сложности 115 млн рублей, передает РБК со ссылкой на госзакупки.

Тендер объявлен 2 апреля «Абзелиловским специализированным предприятием коммунального обслуживания». На оплату планируют отправить субсидии из бюджета и средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Работы будут проводить в 2020-2021 годах, в текущем году потратят 57,5 млн рублей, из них 11,5 млн рублей из республиканского бюджета. В настоящий момент сооружения принимают стоки объемом 1,4 тыс. куб. м/сутки. Планируется построить новую очередь той же производительностью (в блочно-модульном исполнении) и максимальной часовой производительностью 30 куб. м.

#Новости#Алия Фатхиева#Экономика
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