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Спрос на аппараты ИВЛ резко вырос во всем мире

3 апреля 2020, 09:09
Фото: pxhere.com
Пандемия коронавируса резко увеличила спрос на аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и комплектующие для них.

Сейчас большинство стран мира испытывают нехватку этого вида медицинского оборудования.

Израиль закупает ИВЛ через подставные компании, открытые во многих странах, сообщают «Новые известия». При этом у властей государства нет никаких ограничений по бюджету. Они делают всё, чтобы защитить граждан от эпидемии коронавируса.

Увеличение спроса на аппараты ИВЛ привело к росту цен на них. Однако приобрести их достаточно сложно, даже имея деньги. Выяснилось, что датчики и мониторы для аппаратов ИВЛ стали практически монопольными товарами. Например, это касается американских комплектующих. Отмечается, что стоимость аппаратов ИВЛ стала больше в 2–3 раза, а стоимость комплектующих — в 20–40 раз. Однако на рынке все равно обнаруживается их острый дефицит.

Ещё одна проблема состоит в том, что починить аппарат или заменить в нём детали практически невозможно. Это происходит из-за того, что производители из США моментально переориентировались на местный рынок и рынки Израиля, а также других дружественных государств. Теперь это оборудование стало настоящим стратегическим оружием.

К тому же участились случаи мошенничества, связанные со сделками по аппаратам ИВЛ. Так, некие лица обещают произвести поставки по прежним ценам, а после получения предоплаты просто исчезают.

Сейчас в России ситуация с аппаратами ИВЛ стабильна. Имеется достаточный запас данного оборудования и возможность производить крупные партии дополнительно.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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