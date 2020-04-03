Спрос на аппараты ИВЛ резко вырос во всем мире

Увеличение спроса на аппараты ИВЛ привело к росту цен на них. Однако приобрести их достаточно сложно, даже имея деньги. Выяснилось, что датчики и мониторы для аппаратов ИВЛ стали практически монопольными товарами. Например, это касается американских комплектующих. Отмечается, что стоимость аппаратов ИВЛ стала больше в 2–3 раза, а стоимость комплектующих — в 20–40 раз. Однако на рынке все равно обнаруживается их острый дефицит.