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Россети» на 100% будут готовы к сезону «осень-зима»

3 апреля 2020, 18:18
Фото: rosseti.ru
Глава ПАО «Россети» заявил, что группа компаний должна быть стопроцентно готова к предстоящему осенне-зимнему сезону. Этому не должны помешать никакие внешние факторы.

Вне зависимости от того, что происходит в стране и в мире, холдинг отвечает за качественное и бесперебойное электроснабжение абонентов, особенно в период холодов. Всем структурам, входящим в группу компаний, поручено в надлежащие сроки завершить ремонтные работы и критическую часть инвестиционных программ.

Также глава холдинга Павел Ливинский отметил, что все сотрудники, работающие в период с начала режима повышенной готовности до его завершения, получат надбавку к окладу. Кроме этого, холдинг окажет помощь семьям сотрудников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Не забудут пенсионеров и ветеранов электросетевого комплекса. Также, отметил Павел Ливинский, обязательно будут приняты меры по реабилитации сотрудников холдинга после окончания периода борьбы с пандемией.

Несмотря на сложную обстановку, «Россети» по-прежнему уделяют существенное внимание развитию клиентских сервисов и онлайн-услуг. Павел Ливинский подчеркнул, что холдинг должен не просто реагировать на запросы потребителей по существующим коммуникационным регламентам. Необходимо при этом приносить максимальную пользу потребителям услуг.

«Мы должны быть в числе лучших мировых практик не только по качеству и надежности электроснабжения, но и в вопросах связи с потребителями», – цитируют главу группы компаний «Россети» Павла Ливинского «Новые известия».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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