Россети» на 100% будут готовы к сезону «осень-зима»

Также глава холдинга Павел Ливинский отметил, что все сотрудники, работающие в период с начала режима повышенной готовности до его завершения, получат надбавку к окладу. Кроме этого, холдинг окажет помощь семьям сотрудников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Не забудут пенсионеров и ветеранов электросетевого комплекса. Также, отметил Павел Ливинский, обязательно будут приняты меры по реабилитации сотрудников холдинга после окончания периода борьбы с пандемией.