mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Предприятия Уфы, у которых сложности с доставкой сотрудников, просят оставить заявку

3 апреля 2020, 10:33
Фото: Mkset.ru
Об этом рассказал председатель Гостранса Башкирии Алан Марзаев.

Предприятия, сотрудники которых оказались в сложной ситуации из-за ограничения времени общественного транспорта в связи с принятыми мерами по коронавирусу, могут обратиться с заявкой в мэрию городов или в в адрес Башавтотранса. Об этом сообщил председатель Гостранса Башкирии Алан Марзаев на сегодняшнем брифинге.

В заявке необходимо указать время передвижения сотрудников, а также их количество.

— В зависимости от количества людей Башавтотранс подберет вам необходимый вид автобуса с учетом того, что надо сохранять дистанцию не менее полутора метра между пассажирами. Обилечивание будет происходить как и в обычные дни, — сообщил он.

Ранее в редакцию Медиакорсети обратился житель Уфы, который сообщил об утренних давках на маршруте № 298, который доставляет сотрудников производственных предприятий на улице Трамвайной. «Люди стоят впритык к друг другу, дышат в лицо, сидячих мест нет», — рассказал он.

Он также уточнил, что утренний рейс маршрута № 248, проходящий по тем же улицам, был отменен.

Материалы по теме
В Башкирии назначили ректора УГНТУНа ж/д вокзалах Башкирии ограничили вход провожающим и встречающимВ Башкирии отменили два междугородних железнодорожных рейса
#Новости#Минзаля Аскарова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48