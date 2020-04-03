Предприятия Уфы, у которых сложности с доставкой сотрудников, просят оставить заявку

Предприятия, сотрудники которых оказались в сложной ситуации из-за ограничения времени общественного транспорта в связи с принятыми мерами по коронавирусу, могут обратиться с заявкой в мэрию городов или в в адрес Башавтотранса. Об этом сообщил председатель Гостранса Башкирии Алан Марзаев на сегодняшнем брифинге.