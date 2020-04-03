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Поляки отменили ежегодный визит в Смоленск и Катынь

3 апреля 2020, 14:27
Фото: pxhere.com
Польские власти перенесли визит в Катынь и Смоленск, запланированный на 10 апреля.

Решение о переносе официального визита польской делегации принято из-за пандемии коронавируса, сообщает rns.online.

Визит польской делегации был приурочен к 80-летию катынских событий и десятилетию авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качинский. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Вместе с польским лидером тогда погибли более 90 человек.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что между польскими и российскими сторонами идет активное обсуждение этого визита с учетом ситуации в пандемией коронавируса.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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