На ж/д вокзалах Башкирии ограничили вход провожающим и встречающим

На железнодорожные вокзалы Башкирии запретили вход провожающим и встречающим гражданам. Об этом рассказал первый заместитель начальника Башкирского центра организации работы железнодорожных вокзалов Уфы Сергей Голубев.
В целях ограничения распространения заражения коронавирусом в республике теперь в ж/д вокзалы могут войти лишь лица, которые имеет билеты на проезд либо при необходимости купить такой билет.
- Все, кому необходима помощь добраться до вагона, будут помогать работники вокзалов, носильщик, - отметил он.