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Posted 3 апреля 2020, 10:52

Published 3 апреля 2020, 10:52

Modified 17 октября 2022, 21:56

Updated 17 октября 2022, 21:56

Главный эпидемиолог Башкирии сообщила, что маску носить на улице необязательно

Главный эпидемиолог Башкирии сообщила, что маску носить на улице необязательно

3 апреля 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак сообщила на брифинге минздрава.

По словам Анны Казак, носить защитные маски на улице не обязательно, в особенности, если ты передвигаешься один.

«Если человек в одиночестве идет по улице, маска не нужна, маска нужна при контакте. Если человек соблюдет расстояние два метра и более, маска не нужна. До населения надо довести и не мучить себя, не носить маски, когда в них нет необходимости", - пояснила она.

На брифинге минздрава в республике также сообщили, что средствами индивидуальной защиты обеспечивают в первую очередь сотрудников скорой помощи, поликлиник и стационаров.

Населению можно использовать многоразовые маски, в том числе собственного изготовления, при условии их правильной дезинфекции, отметила Кононова.

Напомним, в настоящий момент в республике зарегистрировано 10 человек, инфицированных новым вирусом covid-19. Это жители Уфы, Дюртюлей, Кумертау. Трое выписаны.

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