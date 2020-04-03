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Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в августе или сентябре

3 апреля 2020, 16:31
Фото: pxhere.com
Президент РФС подвел итоги совещания, во время которого решили продлить паузу в чемпионате-2019/20 до 31 мая.

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о продлении паузы в РПЛ и обозначил предварительные сроки начала нового сезона. Об этом сообщает "Советский спорт".

- Сейчас базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная. Предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября, - отметил Александр Дюков.

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