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Декларацию РФ о снятии санкций заблокировали в ООН

3 апреля 2020, 15:07
Фото: kremlin.ru
Россия и еще 28 государств представили в ООН декларацию о снятии санкций, мешающих борьбе с коронавирусом.

В документе, подготовленном Россией, говорилось о том, что надо признать главенствующую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также там шла речь об отмене торговых войн и односторонних санкций, а также предотвращении спекуляции товарами первой необходимости.

Против российской декларации традиционно выступили США, Великобритания, ЕС, а также Грузия и Украина, пишет rns.online.

В сообщении постпредства РФ при ООН отмечается, что несмотря на противодействие группы апологетов санкционного давления, Россия продолжит движение в этом направлении и будет координировать усилия с единомышленниками. В РФ также надеются на помощь заинтересованных государств.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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