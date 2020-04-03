Дефицитные медизделия будут печатать при участии стартапа ФИОП РОСНАНО и 3DToday

«В непростой для нашей страны период борьбы с распространением и лечением коронавирусной инфекции важно подключать бизнес к поиску новых решений, оказывать поддержку в перепрофилировании производств. Особенно это касается инновационных производств, работающих с медицинскими приборами, выпускающих комплектующие для них. Российские компании готовы оперативно предоставить продукцию, в которой ощущается самая большая потребность. Именно такой пример – инжиниринговая контрактная компания CML AT Medical из Северо-Западного нанотехнологического центра, которая сконструировала и изготовила партию прототипов переходников для клапанов аппаратов ИВЛ. Важно, чтобы на федеральном уровне был составлен перечень медицинских изделий, по отношению к которым будет применен приоритетный порядок государственной регистрации, например, аппараты ИВЛ и комплектующие к ним, а также сократить срок регистрации таких медицинских изделий на всех этапах», - прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялов Дмитрий Анатольевич.