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Chevrolet Niva подорожал на 22 тысячи рублей

3 апреля 2020, 15:56
Фото: ru.m.wikipedia.org
«GM-АвтоВАЗ» увеличила стоимость Chevrolet Niva в любой комплектации на 22 тысячи рублей.

«GM-АвтоВАЗ» увеличила стоимость Chevrolet Niva в любой комплектации на 22 тысячи рублей.

Информация об этом появилась 3 апреля, информирует газета «Известия».

В комплектации SL, которая считается базовой, автомобиль теперь стоит 692 тысячи рублей. Комплектация GLC оценивается в 856 тысяч рублей. А за версию LEМ Camouflage придется заплатить 876 тысяч рублей.

Полноприводный внедорожник Chevrolet Niva с пятиступенчатой механической коробкой передач и 1,7- литровым двигателем. Его мощность составляет 80 лошадиных сил. Сочетание конструкции и характеристик позволяет автомобилю преодолеть серьезные препятствия и броды до 500 метров глубиной.

#Новости#Ольга Земскова#Политика
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