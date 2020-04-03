Chevrolet Niva подорожал на 22 тысячи рублей

«GM-АвтоВАЗ» увеличила стоимость Chevrolet Niva в любой комплектации на 22 тысячи рублей.
В комплектации SL, которая считается базовой, автомобиль теперь стоит 692 тысячи рублей. Комплектация GLC оценивается в 856 тысяч рублей. А за версию LEМ Camouflage придется заплатить 876 тысяч рублей.
Полноприводный внедорожник Chevrolet Niva с пятиступенчатой механической коробкой передач и 1,7- литровым двигателем. Его мощность составляет 80 лошадиных сил. Сочетание конструкции и характеристик позволяет автомобилю преодолеть серьезные препятствия и броды до 500 метров глубиной.