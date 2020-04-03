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Более 5 млрд рублей направило правительство РФ на стимулирование врачей в регионах

3 апреля 2020, 14:30
Фото: pixabay.com
Медики, работающие в регионах с пациентами, заразившимися коронавирусом, получат стимулирующие выплаты. На это правительство уже выделило 5,11 млрд рублей.

Напомним, 18 марта премьер Мишустин распорядился выделить из резервного фонда 10,2 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. 5,11 млрд уже распределены между регионами, пишет rns.online.

Отмечается, что в столице врачи будут получать 70 000 рублей, средний медперсонал – 50 000, а младший – 30 000 рублей.

По данным опрештаба, на 2 апреля в Российской Федерации зарегистрировано 3548 инфицированных. Выписаны после выздоровления – 235 человек. 30 пациентов спасти не удалось.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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