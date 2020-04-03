Более 5 млрд рублей направило правительство РФ на стимулирование врачей в регионах

Напомним, 18 марта премьер Мишустин распорядился выделить из резервного фонда 10,2 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. 5,11 млрд уже распределены между регионами, пишет rns.online.
Отмечается, что в столице врачи будут получать 70 000 рублей, средний медперсонал – 50 000, а младший – 30 000 рублей.
По данным опрештаба, на 2 апреля в Российской Федерации зарегистрировано 3548 инфицированных. Выписаны после выздоровления – 235 человек. 30 пациентов спасти не удалось.