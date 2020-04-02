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Posted 2 апреля 2020, 12:42

Published 2 апреля 2020, 12:42

Modified 17 октября 2022, 21:54

Updated 17 октября 2022, 21:54

В Башкирии из-за коронавируса приостановят регистрацию браков

В Башкирии из-за коронавируса приостановят регистрацию браков

2 апреля 2020, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В республике отреагировали на федеральное указание.

В Башкирии из-за угрозы распространения приостановлена регистрация расторжения и заключения брака, передает Госкомитет по делам юстиции в Башкирии,

Жителям республики, запланировавшим брак, предложили перенести регистрацию на более поздний срок и назначить новую дату после 1 июня 2020 года. Государственная регистрация может быть проведена в исключительных случаях, но только лишь в присутствии самих брачующихся, приглашать никого на церемонию нельзя.

3 и 4 апреля регистрации пока что не отменены, но на церемонию также будут допускать только невесту и жениха. Больше всего свадеб 3 апреля будет заключено в Уфе. В Салавате поженятся 7 пар, в Октябрьском и Ишимбае - по 3 брака. 4 апреля зарегистрируют 49 браков, из которых 42 брака заключат в Уфе.

Напомним, решение об отмене регистрационных действий было принято вчера на федеральном уровне. Пока что решение действует предварительно до 1 июня.

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