В Башкирии из-за коронавируса приостановят регистрацию браков

3 и 4 апреля регистрации пока что не отменены, но на церемонию также будут допускать только невесту и жениха. Больше всего свадеб 3 апреля будет заключено в Уфе. В Салавате поженятся 7 пар, в Октябрьском и Ишимбае - по 3 брака. 4 апреля зарегистрируют 49 браков, из которых 42 брака заключат в Уфе.