Российский военно-транспортный самолет привез в США медоборудование

Posted 2 апреля 2020, 12:01
Published 2 апреля 2020, 12:01
Modified 17 октября 2022, 21:54
Updated 17 октября 2022, 21:54
Как сообщает rns.online, посылка самолета с медицинским оборудованием и принадлежностями для борьбы с коронавирусом – результат прямых переговоров между Путиным и Трампом.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, 30 декабря лидеры России и США провели телефонный разговор. В ходе разговора президент России предложил американскому коллеге помощь в борьбе с коронавирусом.
Согласно информации Университета Хопкинса на 2 апреля, в США уже более 200 000 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Более 5000 человек умерли. Количество выздоровевших достигло 8500 человек.