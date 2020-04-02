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Posted 2 апреля 2020, 12:01

Published 2 апреля 2020, 12:01

Modified 17 октября 2022, 21:54

Updated 17 октября 2022, 21:54

Российский военно-транспортный самолет привез в США медоборудование

2 апреля 2020, 12:01
Борт ВКС России, загруженный средствами для борьбы с коронавирусом, приземлился в Нью-Йорке.

Как сообщает rns.online, посылка самолета с медицинским оборудованием и принадлежностями для борьбы с коронавирусом – результат прямых переговоров между Путиным и Трампом.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, 30 декабря лидеры России и США провели телефонный разговор. В ходе разговора президент России предложил американскому коллеге помощь в борьбе с коронавирусом.

Согласно информации Университета Хопкинса на 2 апреля, в США уже более 200 000 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Более 5000 человек умерли. Количество выздоровевших достигло 8500 человек.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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