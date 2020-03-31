В Уфе демский роддом перепрофилируют для беременных с коронавирусом

Ранее ряд СМИ (ufacitynews.ru, ufatime.ru) сообщили, что в республике с подозрением на коронавирус под наблюдением врачей находятся три беременных женщины – они контактировали с зараженными инфекцией. Однако эту информацию опровергли Медиакорсети в минздраве Башкирии.