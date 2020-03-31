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Posted 31 марта 2020, 09:24

Published 31 марта 2020, 09:24

Modified 17 октября 2022, 21:10

Updated 17 октября 2022, 21:10

В Башкирии появятся новые тест-системы на коронавирус

31 марта 2020, 09:24
Сюжет
Коронавирус 2021
Об этом шла речь на брифинге в минздраве РБ.

Сегодня, 31 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавируса в Башкирии, главврач Центра эпидемиологии и гигиены Башкирии Анна Казак рассказала, что в ближайшее время начнется использование новых тест-систем.

По ее словам, ранее повсюду в основном применялись тест-системы от новосибирского НПЦ "Вектор", но сейчас уже прошли госрегистрацию новые тест-системы, которые в ближайшее время поступят в регионы, в том числе в госучреждения и частные клиники.

Напомним, что специалисты частных клиник буду привлечены к проведению тестирования на коронавирус. Сейчас они проходят обучение в БГМУ.

Кстати, за ценообразованием чиновники обещают установить особый контроль, чтобы частники не вздумали завышать цены за тестирование на коронавирус.

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