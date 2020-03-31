В Башкирии появятся новые тест-системы на коронавирус

По ее словам, ранее повсюду в основном применялись тест-системы от новосибирского НПЦ "Вектор", но сейчас уже прошли госрегистрацию новые тест-системы, которые в ближайшее время поступят в регионы, в том числе в госучреждения и частные клиники.