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Posted 31 марта 2020, 16:17

Published 31 марта 2020, 16:17

Modified 17 октября 2022, 21:42

Updated 17 октября 2022, 21:42

В Башкирии девушка, вылечившаяся от коронавируса, поделилась в соцсетях переживаниями

31 марта 2020, 16:17
Сюжет
Коронавирус 2021
Ляйсан Хакова опубликовала в соцсетях первый пост после выписки из больницы.

Сегодня, 31 марта, стало известно, что в Башкирии из инфекционной больницы выписали первую жительницу Башкирии, которая вылечилась от коронавируса. Речь идет о жительнице Дюртюлей Ляйсан Хаковой, которая вместе с сестрой была в круизе и заразилась там опасным вирусом.

Ляйсан написала в Инстаграме, что у нее все в порядке со здоровьем. Судя по всему, у нее отличный иммунитет, поскольку она могла бы и не понять. что у нее коронавирус, если бы не результаты анализов.

Она также поблагодарила за заботу врачей.

После выписки Ляйсан отправилась из Уфы домой в Дюртюли. Но на лечении пока остается ее саршая сестра.

Тем временем в Башкирии, по последним данным, зафиксированы уже семь случаев заражения коронавирусом. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно и не нуждаются в интенсивной терапии.

Число людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус, превысило сотню. Они ждут результатов анализов и выписываются. если выясняется, что они не заражены коронавирусом.

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