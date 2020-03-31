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Posted 31 марта 2020, 12:18

Published 31 марта 2020, 12:18

Modified 17 октября 2022, 21:25

Updated 17 октября 2022, 21:25

В Башкирии 45 предприятий занимаются шитьем защитных масок

31 марта 2020, 12:18
Сюжет
Коронавирус 2021
Министр промышленности рассказал, почему не все они доходят до аптек.

Сегодня, 31 марта, на онлайн-брифинге, посвященном поддержке экономической устойчивости в период кризиса, министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев рассказал, сколько в республике производят масок и куда они распределяются.

— Пошивом масок у нас занимается 45 предприятий легкой промышленности. Эти маски идут пока в меньшем количестве в аптеки, в основном по заказам предприятий, организаций, МФЦ и администраций муниципалитетов, — рассказал Александр Шельдяев.

По словам министра, некоторые предприятия шьют маски сами для себя, например, заводы УМПО и «Уральские пружины». Последний, к слову, раздает также защитные средства жителям Белорецка.

Ежедневно предприятия республики отшивают по 65 тысяч защитных масок. Единственная проблема, по словам министра, в недостатке сырья. В скором времени власти планируют закупить марлю из Узбекистана. Фурнитуры хватит на четыре миллиона масок.

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