Торговец в Сибае, который оказался больным коронавирусом, успел заразить фельдшера

Напомним, семья продавов вернулась из Объединённых Арабских Эмиратов и не стала самоизолироваться. Мужчина поехал торговать мясом на рынок Башкирии. Позже родственник сообщил, что супругвернулись с отдыха за границей 16 марта, при этом ограничительные меры в России стали принимать в последующие дни – 17 и 18 марта. «Сдали» их властям как нарушителей, по словам Асхата Таукова, соседи.