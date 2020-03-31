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Posted 31 марта 2020, 11:47

Published 31 марта 2020, 11:47

Modified 17 октября 2022, 21:25

Updated 17 октября 2022, 21:25

Торговец в Сибае, который оказался больным коронавирусом, успел заразить фельдшера

Торговец в Сибае, который оказался больным коронавирусом, успел заразить фельдшера

31 марта 2020, 11:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Всех сотрудников скорой помощи изолировали и отправили на карантин.

Наличие вируса у сотрудника скорой помощи из Кизильского района Ольги Пензиной выявили после того, как она взяла анализ у торговца мясом, который продавал свой товар в Сибае.

По мнению женщины, заражение произошло из-за халатности руководства больницы. Ольга Пензина сообщила, что обследовать прибывших из Дубая должны были специально подготовленные лаборанты, но отправили ее в целях экономии. В настоящий момент все бригаду отправили на строгий карантин.

Напомним, семья продавов вернулась из Объединённых Арабских Эмиратов и не стала самоизолироваться. Мужчина поехал торговать мясом на рынок Башкирии. Позже родственник сообщил, что супругвернулись с отдыха за границей 16 марта, при этом ограничительные меры в России стали принимать в последующие дни – 17 и 18 марта. «Сдали» их властям как нарушителей, по словам Асхата Таукова, соседи.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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