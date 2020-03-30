В Уфе назвали причину сильного пожара на нефтехимическом производстве

Как следует из материалов дела, в тот день начальник цеха в ходе проверки готовности реагента позабыл на емкости ветошь, которой вытирал остатки реагента с пробоотборника. Затем руководитель дал указание поместить емкости с ним в плавитель для разогрева. Там и произошло воспламенение ветоши.