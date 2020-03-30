Генерал Минигали Шаймуратов посмертно награжден звездой Героя России

Напомним, генерал Минигали Шаймуратов вступил в должность командира 112-й Башкирской дивизии 25 декабря 1941 года. Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.