mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта 2020, 13:42

Published 30 марта 2020, 13:42

Modified 17 октября 2022, 21:10

Updated 17 октября 2022, 21:10

Генерал Минигали Шаймуратов посмертно награжден звездой Героя России

30 марта 2020, 13:42
В социальных сетях об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня сообщил жителям Башкирии приятную новость: генерал-майор, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, уроженец Кармаскалинского района Минигали Шаймуратов посмертно был удостоен звезды Героя России. Как сообщает руководитель региона, президент страны Владимир Путин сделал это редкое исключение «по просьбе нескольких башкортостанцев».

— Сегодня — день, когда Президент России восстановил историческую справедливость. Я действительно об этом мечтал, — сообщил Радий Хабиров.

Напомним, генерал Минигали Шаймуратов вступил в должность командира 112-й Башкирской дивизии 25 декабря 1941 года. Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.

3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев ВОВ, нет ни в одном соединении Красной Армии.

23 февраля 1943 года героически погиб между поселками Штеровского динамитного завода имени Г. И. Петровского (Петровское) и Юлино (Штеровка) Ворошиловоградской области при выходе полка из рейда по тылам противника.

Материалы по теме
Почему генерал Шаймуратов, принявший мученическую смерть, так и не стал Героем?Радий Хабиров показал, какая будет Советская площадь в Уфе с памятником ШаймуратовуГлава Башкирии вручил первые ордена имени генерала Шаймуратова
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика