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Posted 28 марта 2020, 12:11

Published 28 марта 2020, 12:11

Modified 17 октября 2022, 20:59

Updated 17 октября 2022, 20:59

МЧС Башкирии начали смс-рассылку в связи с пандемией коронавируса

28 марта 2020, 12:11
Сотрудники ведомства просят всех граждан, прибывших из-за рубежа в обязательном порядке уведомить о себе и уйти на карантин.

«В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции: граждане прибывшие из-за рубежа ОБЯЗАНЫ уведомить по тел 279-91-20, пройти карантин 14 дней. Лица старше 65 должны самоизолироваться», - гласит официальное сообщение ведомства.

Напомним, ранее власти города также обратились к лицам старше 65 лет с официальным обращением о самоизоляции. Ранее глава республики наложил запрет на все торговые центры, салоны красоты, ряд магазинов, рекомендовал перейти на режим карантина.

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