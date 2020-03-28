МЧС Башкирии начали смс-рассылку в связи с пандемией коронавируса

Posted 28 марта 2020, 12:11
Published 28 марта 2020, 12:11
Modified 17 октября 2022, 20:59
Updated 17 октября 2022, 20:59
«В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции: граждане прибывшие из-за рубежа ОБЯЗАНЫ уведомить по тел 279-91-20, пройти карантин 14 дней. Лица старше 65 должны самоизолироваться», - гласит официальное сообщение ведомства.
Напомним, ранее власти города также обратились к лицам старше 65 лет с официальным обращением о самоизоляции. Ранее глава республики наложил запрет на все торговые центры, салоны красоты, ряд магазинов, рекомендовал перейти на режим карантина.