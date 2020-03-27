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Posted 27 марта 2020, 04:59

Published 27 марта 2020, 04:59

Modified 17 октября 2022, 20:57

Updated 17 октября 2022, 20:57

В ТПП Башкирии для предпринимателей появилась горячая линия в связи с коронавирусом

27 марта 2020, 04:59
За первые 3 дня работы специалисты ТПП РБ получили свыше 100 обращений от предпринимателей Башкортостана.

23 марта в Торгово-промышленной палате РБ заработала многоканальная горячая линия консультирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Более того, звонки поступают из регионов ПФО.⠀

С самого начала все услуги предпринимательскому сообществу в ТПП РБ оказываются на безвозмездной основе. Хотя выдача сертификатов и свидетельств о форс-мажорных обстоятельствах - это одна из многих госфункций ТПП, которые имеют свои тарифы по оплате.

«Мы проводим большую аналитическую работу, погружаясь в документы заявителей, разрабатывая план последующих шагов. Конечно, в связи с критической обстановкой на рынке брать за это деньги как-то не по «свойски», - прокомментировал Президент ТПП Тимур Хакимов.

Спектр поступающих вопросов самый широкий: от мер поддержки малого и среднего бизнеса до подготовки юридических документов, связанных с нарушением условий исполнения договоров в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.⠀

Напомним, консультации проводятся по телефону: 8-800-250-18-15 (с 09:00 по 18:00). E-mail: fm@tpprb.ru.

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