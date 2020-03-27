В ТПП Башкирии для предпринимателей появилась горячая линия в связи с коронавирусом

С самого начала все услуги предпринимательскому сообществу в ТПП РБ оказываются на безвозмездной основе. Хотя выдача сертификатов и свидетельств о форс-мажорных обстоятельствах - это одна из многих госфункций ТПП, которые имеют свои тарифы по оплате.