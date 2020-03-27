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Posted 27 марта 2020, 09:58

Published 27 марта 2020, 09:58

Modified 17 октября 2022, 20:59

Updated 17 октября 2022, 20:59

В связи с коронавирусом в Башкирии поликлиники и больницы перейдут на новый режим

В связи с коронавирусом в Башкирии поликлиники и больницы перейдут на новый режим

27 марта 2020, 09:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В медицинских учреждениях произойдут изменения в работе.

Министр здравоохранения в регионе Максим Забелин сообщил, что в медицинских учреждениях Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса произойдут изменения.

По его словам, в поликлинниках временно будут приостановлены плановые осмотры и диспансеризация.

«Все остальные атрибуты работы поликлинник остаются прежними. Это неотложный прием, это прием по тем или иным остростоящим вопросам, связанных с состоянием здоровья для жителей граждан», – подчеркнул Забелин.

Он также сообщил, что в настоящий момент льготные лекарственные препараты будут выписываться на три месяца, чтобы минимизировать вопросы обращения наших льготников.

Глава ведомства также отметил, что в больницах пока что не отменены плановые операции. Ограничены только лица, которые прибыли из-за рубежа. Однако и людям на самоизоляции с случае экстренной помощи медицинская помощь будет оказываться без ограничений.

Добавим, что сегодня на брифинге в правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что в текущий момент с подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 79 человек, из них 13 детей

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