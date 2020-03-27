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Posted 27 марта 2020, 12:28

Published 27 марта 2020, 12:28

Modified 17 октября 2022, 20:59

Updated 17 октября 2022, 20:59

На Кубе от коронавируса умер гражданин России

27 марта 2020, 12:28
45-летний россиянин, у которого медики диагностировали коронавирус, скончался на Кубе. Об этом сообщил представитель кубинского Минздрава.

Отмечается, что умерший от коронавируса гражданин России несколько дней находился в критическом состоянии. Болезнь осложнилась тем, что у пациента был сахарный диабет, пишет rns.online.

По данным Минздрава Кубы, умерший россиянин прибыл на остров из Франции. Сообщается о еще одной россиянке, также прилетевшей на Кубу из Франции. У нее также диагностировали коронавирус. 48-летняя женщина госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

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