На Кубе от коронавируса умер гражданин России

По данным Минздрава Кубы, умерший россиянин прибыл на остров из Франции. Сообщается о еще одной россиянке, также прилетевшей на Кубу из Франции. У нее также диагностировали коронавирус. 48-летняя женщина госпитализирована и находится под наблюдением врачей.