mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2020, 06:14

Published 27 марта 2020, 06:14

Modified 17 октября 2022, 20:57

Updated 17 октября 2022, 20:57

Глава Башкирии: тема АУЕ в республике преувеличена

27 марта 2020, 06:14
Сюжет
Власть без цензуры
Радий Хабиров на встрече с главными редакторами СМИ республики рассказал свое видение об этой проблеме в регионе.

Напомним, поводом для очередного обсуждения роста популярности криминальной субкультуры АУЕ («арестантский уклад един») стал сюжет на телеканале БСТ, посвященный тому, как в уфимских торговых центрах банда подростков избила двух мальчиков. Сообщалось также, что все они состояли в группировке вымогателей, следующих принципам АУЕ.

Глава республики еще на оперативном совещании 23 марта отметил, что после просмотра ролика «был в ярости», детьми, по его словам, нужно заниматься и установить, в каких школах они учатся, ведь это явная недоработка учителей.

К слову, сегодня, 27 марта, выяснились личности нападавших, а также стало известно, что к движению АУЕ они причастны не были. Радий Хабиров также отметил, что этой темой в республике занимался вице-премьер Ирек Сагитов, ранее занимавший высокопоставленный пост в Росгвардии Башкирии.

«Тема АУЕ у нас преувеличена. Нет каких-то конкретных имен, инцидентов, случаев, не могу такие назвать, а изучали мы проблему внимательно», - пояснил глава региона.

При этом он привел в пример город Набережные Челны, а также Забайкальский край, где тема с АУЕ «куда жестче и действительно очень острая».

Напомним, эта тема также активно обсуждалась на заседании СПЧ. Тогда Хабиров заявил, что проблему «надо выжигать каленым железом».

Справка

АУЕ - «арестантский уклад един» (или «арестантское уркаганское единство») — название и девиз предположительно существующего российского неформального объединения банд, которые состоят преимущественно из несовершеннолетних детей. Сообщество пропагандирует воровские понятия и требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем.

Материалы по теме
Прокуратура Уфы запретила несколько групп в соцсети, пропагандирующие «АУЕ»Радий Хабиров на встрече с СПЧ: Тему АУЕ выжигать, проблемы людей решатьРадий Хабиров пообещал разобраться с АУЕ-подростками в Башкирии
#Надежда Валитова#Общество#Власть без цензуры#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика