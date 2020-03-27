Глава Башкирии: тема АУЕ в республике преувеличена

К слову, сегодня, 27 марта, выяснились личности нападавших, а также стало известно, что к движению АУЕ они причастны не были. Радий Хабиров также отметил, что этой темой в республике занимался вице-премьер Ирек Сагитов, ранее занимавший высокопоставленный пост в Росгвардии Башкирии.