Глава Башкирии наложил запрет на торговые центры, салоны красоты и ряд магазинов

Деятельность кафе и ресторанов пока что, по неизвестной причине, не останавливается. Их работы также возможна, но с условием, что в помещении будет не более 50 человек и между ними сохранится дистанция не менее полутора метров. Оплату рекомендуют принимать по безналичному расчету.