В России запретили все регулярные и чартерные рейсы за границу

Напомним, ранее был запрещен въезд на территорию РФ всем иностранцам, не имеющим гражданства. Для россиян, которые возвращаются в страну, предполагается обязательных двухнедельный карантин. При этом нарушители карантина будут наказаны вплоть до тюремного заключения.