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Posted 26 марта 2020, 13:04

Published 26 марта 2020, 13:04

Modified 17 октября 2022, 20:57

Updated 17 октября 2022, 20:57

В России запретили все регулярные и чартерные рейсы за границу

В России запретили все регулярные и чартерные рейсы за границу

26 марта 2020, 13:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 27 марта все регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами запрещено.

Решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, документ размещен на сайте правительства РФ.

Исключение составят полеты для вывоза российских граждан из зарубежных стран и полеты, которые осуществляются «по отдельным решениям правительства».

Напомним, ранее был запрещен въезд на территорию РФ всем иностранцам, не имеющим гражданства. Для россиян, которые возвращаются в страну, предполагается обязательных двухнедельный карантин. При этом нарушители карантина будут наказаны вплоть до тюремного заключения.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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