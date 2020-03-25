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Posted 25 марта 2020, 09:55

Published 25 марта 2020, 09:55

Modified 17 октября 2022, 20:54

Updated 17 октября 2022, 20:54

Власти Башкирии опровергли сообщение о штрафах за детей в общественных местах

Власти Башкирии опровергли сообщение о штрафах за детей в общественных местах

25 марта 2020, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве порекомендовали отслеживать официальную информацию и не вестись на провокации.

В министерстве сообщили, что информация о том, что родителей будут привлекать к административной ответственности за нахождение в общественных местах неверная.

Сообщение появилось в последние сутки, стиль написания якобы официального предупреждения был мимикрирован под назидательный министерский, однако оказался неправдой.

В ведомстве подтвердили, что информация разлетелась по родительским чатам и соцсетям. «Обращаем внимание, что вся необходимая и достоверная информация размещается только на официальных сайтах», — передали в пресс-службе.

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