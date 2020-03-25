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Posted 25 марта 2020, 06:58

Published 25 марта 2020, 06:58

Modified 17 октября 2022, 20:52

Updated 17 октября 2022, 20:52

После визита на «Уфимкабель» чиновники попытаются повысить спрос на местную продукцию

25 марта 2020, 06:58
Сюжет
Власть без цензуры
Таким стал один из итогов прошедшего в Уфе выездного заседания правительства в формате «Промышленного часа».

Накануне, 24 марта, в Уфе, на базе завода «Уфимкабель», прошло выездное заседание правительства в формате «Промышленного часа». На совещании предполагалось рассмотреть вопросы продвижения продукции местного производства на федеральном и международном рынках, но после обстоятельной экскурсии по предприятию тема для обсуждения оказалась немного скорректирована.

Директор «Уфимкабеля» Ильдар Гималетдинов посетовал, что потребители отдают предпочтение более дешевой импортной продукции, качество которой заметно проигрывает отечественным аналогам.

Так, в Башкирии остается всего лишь один процент от общего объема выпускаемой «Уфимкабелем» продукции в то время, как предприятие активно работает с партнерами в других регионах.

Радий Хабиров поручил профильным министерствам продумать возможности стимулирования спроса на продукцию местных предприятий со стороны местных же заказчиков.

Глава региона также рассказал, что правительство республики занимается выработкой мер поддержки для производителей из нашего региона.

- Мы готовы пересмотреть бюджет в пользу инфраструктурных проектов, развития промышленности,- подчеркнул Радий Хабиров.

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