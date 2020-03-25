Глава ДУМ Башкирии отрицает причастность убитого террориста к мечети «Рамадан»

Как сообщил Айнур Биргалин журналисту издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», специально созданная комиссия с участием сотрудников прокуратуры, МВД, совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии, а также администрации Советского района, выяснила, что убитый не имел никакого отношения к мечети и тем более точно там не преподавал.