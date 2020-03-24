В Уфе свыше половины исторических домов пребывают в плачевном состоянии

17 жилых домов также пребывают в печальном состоянии после того, как были расселены в соответствии с программами по переселению из аварийного жилищного фонда. Из них правоустанавливающие документы по пяти объектам подготовлены к передаче под реставрацию (Аксакова, 48, 48/1, Чернышевского, 48, Цюрупы, 50 и 52). Еще четыре жилых дома переведены в нежилой фонд, там сейчас проводится оформление прав муниципальной собственности на здания и земельные участки (К.Маркса, 18, Октябрьской революции, 10/1, Достоевского, 54, Аксакова, 84А). Восемь домов, расселенных совсем недавно, в 2019 году, переживают оформление технической документации и перевод в нежилой фонд (Коммунистическая, 63а, Октябрьской революции, 22/1, 56, Чернышевского, 79, Аксакова, 84/2, Чернышевского, 63, 65В, Гоголя, 24).