В Башкирии у ребенка не нашли коронавирус, на зато добавились взрослые с подозрением

Posted 24 марта 2020, 03:30
Published 24 марта 2020, 03:30
Modified 17 октября 2022, 20:50
Updated 17 октября 2022, 20:50
Накануне, 23 марта, стало известно, что один ребенок из шести, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Такой вывод следует из выступления главы минздрава РБ Максима Забелина на вечернем брифинге, прошедшем вчера.
Таким образом, по данным на 19.00 23 марта в Башкирии изолированы в стационаре с подозрением на коронавирусную инфекцию 59 пациентов, из них пятеро - дети. Ни у одного из них пока диагноз не подтвердился.
В целом обследовано уже более 1000 человек со всех районов республики.
По стране количество зараженных прибавляется с большой скоростью – более ста человек в день. Сейчас их количество достигло 438 человек. При этом 18 человек уже выздоровели, скончался один пациент с коронавирусом.