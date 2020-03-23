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Posted 23 марта 2020, 06:00

Published 23 марта 2020, 06:00

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

Лица Победы. Магруф Карипов: Первым ворвался в траншею и уничтожил 7 гитлеровцев

23 марта 2020, 06:00
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Карипов Магруф Карипович, 1923 года рождения.

Из наградного листа:

«Товарищ Карипов во время форсирования реки Одер 3 февраля 1945 года в числе первых вышел на дамбу, гранатами забросал две пулеметные точки противника и уничтожил 11 гитлеровских захватчиков, тем самым обеспечил продвижение нашей пехоты вперед. За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды. Товарищ Карипов в наступательных боях на деревню Шлаубехаммер, проявляя исключительную храбрость во время атаки противника, первым ворвался в траншею и в жарком бою уничтожил 7 гитлеровцев.

В боях за деревню Хальбе 30 апреля 1945 года, ворвавшись в деревню, огнем из автомата расстрелял 5 немецких захватчиков, обстреливающих наши боевые порядки. За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени».

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».

Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.

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