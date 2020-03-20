Синий снег, серый лед: в Башкирии у завода выпали осадки странного цвета

На диалог с оперативной рабочей группой пошел заместитель директора по производству завода «Энергетик» Сергей Макаров. Он подтвердил, что синее вещество — это порошковая краска, которым на предприятии окрашиваются изделия. По словам представителя завода, она абсолютно безвредна для людей. В ее состав входят полиэфирные и эпоксидные смолы, и они менее вредны, чем выхлопные газы от машин. Обеспокоенным гражданам он также порекомендовал почитать в интернете про эту краску, чтобы убедиться в правдивости его слов.