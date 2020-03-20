Ляйсан Утяшева рассказала, чем будет заниматься во время самоизоляции

Знаменитая спортсменка рекомендует начать учиться параллельно с детьми. А если детей еще нет, предлагает поработать над этим вопросом. Помимо этого, среди занятий есть зарядка, которая поможет привести тело в форму или сесть на шпагат. Еще один вариант полезного времяпрепровождения – освоение кулинарных рецептов и упор на здоровое питание.