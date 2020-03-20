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Posted 20 марта 2020, 12:59

Published 20 марта 2020, 12:59

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Ляйсан Утяшева рассказала, чем будет заниматься во время самоизоляции

20 марта 2020, 12:59
Уроженка Башкирии считает, что карантин из-за коронавируса пойдет всем на пользу.

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, как и многие люди, решила самоизолироваться на время пандемии коронавируса. Несмотря на то, что он разрушил ее планы, звезда советует не паниковать, а лучше заняться полезными для себя вещами.

— Можно паниковать, сетовать, злиться, искать крайнего, а можно офигенно самоизолироваться. И найти плюсы! Начать инвестировать в себя, и уже не будет отговорок «у меня нет времени», «я не успеваю», — пишет Ляйсан Утяшева на страничке в своих социальных сетях.

Знаменитая спортсменка рекомендует начать учиться параллельно с детьми. А если детей еще нет, предлагает поработать над этим вопросом. Помимо этого, среди занятий есть зарядка, которая поможет привести тело в форму или сесть на шпагат. Еще один вариант полезного времяпрепровождения – освоение кулинарных рецептов и упор на здоровое питание.

Ляйсан Утяшева советует также работать или учиться онлайн, изучать иностранные языки, слушать подкасты, читать книги, провести дома генуборку и очистить память в телефоне.

— Весь мир уже научили мыть руки, проводить время с семьей, сейчас вернёмся к чтению книг и вообще превратимся в человека, — отметила звезда.

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