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Posted 20 марта 2020, 15:36

Published 20 марта 2020, 15:36

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Делегация Узбекистана не может улететь домой из Башкирии из-за угрозы коронавируса

20 марта 2020, 15:36
Одновременно за границей остаются сейчас 3200 жителей Башкирии.

Сегодня, 20 марта, на вечернем брифинге, посвященном вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции, в минздраве Башкирии была озвучена информация, касающаяся порядка вылета из Башкирии и прилета.

Как сообщила глава госкомитета по внешнеэкономическим связям РБ Маргарита Болычева, международный терминал уфимского аэропорта сейчас работает только на прием рейсов, на которых в республику возвращаются наши земляки, оказавшиеся в других регионах или странах.

Вылеты из Уфы в другие страны с завтрашнего дня осуществляться не будут. По этой причине, в частности, не может улететь из Башкирии делегация Узбекистана.

По официальным данным, за границей сейчас остаются около 3200 жителей Башкирии. Им предлагается уточнить возможности вылета в Башкирию, актуальная информация о таких рейсах опубликована в интернете. Если не получается вернуться в Башкирию на этих рейсах, следует обратиться в российское консульство. Зарубежные страны одна за другой начинают закрывать свое воздушное пространство.

Напомним, четыре туриста, задержавшиеся в Индии, смогу вернуться домой в ближайшее время. Но с 22 марта Индия запрещает авиаперелеты.

Медиакорсеть следит за сиуацией.

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#Общество#Новости#Вирус
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