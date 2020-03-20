Делегация Узбекистана не может улететь домой из Башкирии из-за угрозы коронавируса

По официальным данным, за границей сейчас остаются около 3200 жителей Башкирии. Им предлагается уточнить возможности вылета в Башкирию, актуальная информация о таких рейсах опубликована в интернете. Если не получается вернуться в Башкирию на этих рейсах, следует обратиться в российское консульство. Зарубежные страны одна за другой начинают закрывать свое воздушное пространство.