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Posted 19 марта 2020, 06:40

Published 19 марта 2020, 06:40

Modified 17 октября 2022, 20:46

Updated 17 октября 2022, 20:46

В жутком ДТП в Башкирии скончалась уроженка Башкирии

19 марта 2020, 06:40
В ГИБДД сообщили, что авария произошла в Кармаскалинском районе.

По данным госавтоинспекции, столкновение случилось на 11 километре дороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма.

Пока что по невыясненным причинам автомобиль Kia Spectra вылетел в кювет. За рулем находился 59-летний местный житель, которого госпитализировали с тяжелым травмами. Помимо мужчины в автомобиле находилась пассажирка. Женщина скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.

В настоящий момент по факту случившегося начато расследование. Причины произошедшего выясняются.

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#Происшествия#Новости#ДТП
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