В жутком ДТП в Башкирии скончалась уроженка Башкирии

Posted 19 марта 2020, 06:40
Published 19 марта 2020, 06:40
Modified 17 октября 2022, 20:46
Updated 17 октября 2022, 20:46
По данным госавтоинспекции, столкновение случилось на 11 километре дороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма.
Пока что по невыясненным причинам автомобиль Kia Spectra вылетел в кювет. За рулем находился 59-летний местный житель, которого госпитализировали с тяжелым травмами. Помимо мужчины в автомобиле находилась пассажирка. Женщина скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.
В настоящий момент по факту случившегося начато расследование. Причины произошедшего выясняются.