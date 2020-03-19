В жутком ДТП в Башкирии скончалась уроженка Башкирии

Пока что по невыясненным причинам автомобиль Kia Spectra вылетел в кювет. За рулем находился 59-летний местный житель, которого госпитализировали с тяжелым травмами. Помимо мужчины в автомобиле находилась пассажирка. Женщина скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.