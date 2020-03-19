Синоптики Башкирии рассказали, когда начнется настоящая, теплая весна

По данным синоптиков, пока что в ближайшее время ждать сильного потепления не стоит. По прогнозу Башгидрометцентра, 20 и 21 марта температура ночью будет все еще минусовой, днем будет потепление и плюсовая температура, но столбик термометра поднимется незначительно, до +3 градусов.