mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2020, 09:07

Published 19 марта 2020, 09:07

Modified 17 октября 2022, 20:46

Updated 17 октября 2022, 20:46

Синоптики Башкирии рассказали, когда начнется настоящая, теплая весна

Синоптики Башкирии рассказали, когда начнется настоящая, теплая весна

19 марта 2020, 09:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители республики смогут вдохнуть теплый, весенний воздух уже через несколько дней.

По данным синоптиков, пока что в ближайшее время ждать сильного потепления не стоит. По прогнозу Башгидрометцентра, 20 и 21 марта температура ночью будет все еще минусовой, днем будет потепление и плюсовая температура, но столбик термометра поднимется незначительно, до +3 градусов.

До конца марта воздух будет прогреваться максимум до +4 градусов. Теплее станет только уже в апреле, когда плюс достигнет показателя +10 градусов. Впрочем, судя по прогнозам, это произойдет только в середине следующего месяца.

В ближайшие дни в регионе ожидается снегопады, гололедица и неприятный порывистый ветер.

Материалы по теме
В Башкирии передали погоду на начало неделиОсторожно, метель: в ГИБДД Башкирии предупредили водителей об ухудшении погодыВ Башкирию повторно вернется циклон, ожидается резкое ухудшение погоды
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Погода#Прогноз погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика