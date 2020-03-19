Синоптики Башкирии рассказали, когда начнется настоящая, теплая весна

Posted 19 марта 2020, 09:07
Published 19 марта 2020, 09:07
Modified 17 октября 2022, 20:46
Updated 17 октября 2022, 20:46
По данным синоптиков, пока что в ближайшее время ждать сильного потепления не стоит. По прогнозу Башгидрометцентра, 20 и 21 марта температура ночью будет все еще минусовой, днем будет потепление и плюсовая температура, но столбик термометра поднимется незначительно, до +3 градусов.
До конца марта воздух будет прогреваться максимум до +4 градусов. Теплее станет только уже в апреле, когда плюс достигнет показателя +10 градусов. Впрочем, судя по прогнозам, это произойдет только в середине следующего месяца.
В ближайшие дни в регионе ожидается снегопады, гололедица и неприятный порывистый ветер.