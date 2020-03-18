Эксперт рассказал о росте значимости электронной подписи в России

Posted 18 марта 2020, 11:11
Published 18 марта 2020, 11:11
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Эксперт отметил, что выросла и проблема так называемых внутренних нарушителей. Так называют тех, кто имеет доступ к информационной системе и способен нанести ей вред, пишет «ФедералПресс». Ущерб системе человек может причинить случайно, не имея никакого злого умысла.
Баранов пояснил, что электронная цифровая подпись должна быть защищена. Это нужно для предотвращения действий мошенников.