Эксперт рассказал о росте значимости электронной подписи в России

Эксперт отметил, что выросла и проблема так называемых внутренних нарушителей. Так называют тех, кто имеет доступ к информационной системе и способен нанести ей вред, пишет «ФедералПресс». Ущерб системе человек может причинить случайно, не имея никакого злого умысла.