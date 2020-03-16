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Posted 16 марта 2020, 08:18

Published 16 марта 2020, 08:18

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Башкирии хотят построить церковь летающего макаронного монстра

16 марта 2020, 08:18
Представители церкви пастафариан Башкирии подали в минюст региона уведомление.

Уведомление о начале деятельности Русской пастафарианской церкви макаронного пастриархата Уфы принято министерством 21 февраля. По данным «ГТРК-Башкортостан», ответ должен прийти в течение месяца.

В основах вероисповедания лежит то, что существует рай, который включает «один пивной вулкан и фабрику стриптиза». Религия образовалась в 2005 году американским физиком Бобби Хендерсоном. Движение выражало протест против решение властей Канзаса о введении в школьную программу курса о божественном сотворении мира. Пастафариане верят в летающего макаронного монстра, который сотворил этот мир.

Первым в России заявил о себе в 2016 году москвич Андрей Филин, когда сфотографировался с шапочкой-«дуршлагом» на голове, объяснив, что это атрибут его религии.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Религия
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