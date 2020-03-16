Медведев поручил «Единой России» помогать гражданам

Также председатель ЕР поручил руководителям фракции в Госдуме как можно быстрее принять закон о защите прав россиян и оказании им помощи. Имеются в виду дистанционная продажа медикаментов, ограничение роста цен на лекарства, в которых многие сейчас нуждаются. Медведев выразил надежду, что эти меры парламентарии примут в ближайшее время.