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Posted 13 марта 2020, 11:55

Published 13 марта 2020, 11:55

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В минздраве Башкирии сообщили о количестве ВИЧ-инфицированных

В минздраве Башкирии сообщили о количестве ВИЧ-инфицированных

13 марта 2020, 11:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным ведомства, в республике ситуация стабилизировалась, хотя ВИЧ продолжает распространятся.

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (РЦПБ со СПИДом и ИЗ) Рафаэль Яппаров сообщил, что в 2019 году выявлено 2 705 ВИЧ-инфицированных человек, из них мужчин – 61%, женщин –39%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года процент заболеваемости снизился на 2,48%. Основной путь инфицирования, по данным медиков, остается половой путь – 84,8%. При рождении заражаются 14,5%. Больше всего ВИЧ-инфицированных в возрасте от 31 до 40 лет – 42%.

В минздраве отметили, что планируют увеличить охват медосвидетельствования на ВИЧ-инфекцию и антивирусную терапию.

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#Общество#Новости#ВИЧ-инфекция#Борьба с ВИЧ
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