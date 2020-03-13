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Posted 13 марта 2020, 04:50

Published 13 марта 2020, 04:50

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии планируют довести до 55% долю безналичных расчетов

В Башкирии планируют довести до 55% долю безналичных расчетов

13 марта 2020, 04:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Банки республики намерены развивать дистанционные финансовые услуги.

К 2024 году, по данным «РБК-Уфа», долю безналичных расчетов планируется довести до 55%. К настоящему моменту этот показатель составил 30%.

Для достижения этих показателей Нацбанк Башкирии подготовил в правительство специальный документ, предусматривающий увеличение доли внебюджетных источников инвестиций в основной капитал. Документ предполагает развивать сегмент «длинных денег» и инструментов проектного финансирования.

Отмечается также, что планируется развивать доступность и качество финансовых услуг для населения и малого бизнеса. В частности, развивать рынок жилья поможет более активное взаимодействие банков и застройщиков.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Банк#Банкротство
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