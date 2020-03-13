В Башкирии планируют довести до 55% долю безналичных расчетов

Posted 13 марта 2020, 04:50
Published 13 марта 2020, 04:50
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
К 2024 году, по данным «РБК-Уфа», долю безналичных расчетов планируется довести до 55%. К настоящему моменту этот показатель составил 30%.
Для достижения этих показателей Нацбанк Башкирии подготовил в правительство специальный документ, предусматривающий увеличение доли внебюджетных источников инвестиций в основной капитал. Документ предполагает развивать сегмент «длинных денег» и инструментов проектного финансирования.
Отмечается также, что планируется развивать доступность и качество финансовых услуг для населения и малого бизнеса. В частности, развивать рынок жилья поможет более активное взаимодействие банков и застройщиков.