Женщина из Башкирии вспомнила об измене мужа и ударила его ножом

Posted 12 марта 2020, 07:11
Published 12 марта 2020, 07:11
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В региональном МВД сообщили подробности семейного конфликта. Сообщается, то 9 марта в больницу в Учалинском районе поступил 40-летний мужчина с ранением брюшной полости.
Позже полицейские выяснили, что нападавшей была его 36-летняя жена, которая выяснила, что у ее супруга завелась любовница. Женщина некоторое время держала это в себе, а вскоре после выпитого алкоголя все же затеяла ссору с супругом, которая и привела к тому, что она воткнула ему в живот нож.
Первую помощь женщина оказала сама, она же и вызвала медиков. В настоящий момент мужчина находится в больнице, а подозреваемая под подпиской о невыезде.