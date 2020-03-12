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Posted 12 марта 2020, 07:11

Published 12 марта 2020, 07:11

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Женщина из Башкирии вспомнила об измене мужа и ударила его ножом

Женщина из Башкирии вспомнила об измене мужа и ударила его ножом

12 марта 2020, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчину доставили в больницу с ножевым ранением брюшной полости.

В региональном МВД сообщили подробности семейного конфликта. Сообщается, то 9 марта в больницу в Учалинском районе поступил 40-летний мужчина с ранением брюшной полости.

Позже полицейские выяснили, что нападавшей была его 36-летняя жена, которая выяснила, что у ее супруга завелась любовница. Женщина некоторое время держала это в себе, а вскоре после выпитого алкоголя все же затеяла ссору с супругом, которая и привела к тому, что она воткнула ему в живот нож.

Первую помощь женщина оказала сама, она же и вызвала медиков. В настоящий момент мужчина находится в больнице, а подозреваемая под подпиской о невыезде.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Нападение
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