Женщина из Башкирии вспомнила об измене мужа и ударила его ножом

Позже полицейские выяснили, что нападавшей была его 36-летняя жена, которая выяснила, что у ее супруга завелась любовница. Женщина некоторое время держала это в себе, а вскоре после выпитого алкоголя все же затеяла ссору с супругом, которая и привела к тому, что она воткнула ему в живот нож.