Капитальный ремонт в Башкирии распределили между тремя компаниями

Из документации следует, что все три выставленных лота достались местным представителям малого бизнеса. Самый крупный контракт на сумму в 173, 72 млн рублей достался «Санстрою» из Стерлитамака. Прдрядчику нужно будет отремонтировать 629 подъездов в Кумертау, Межгорье, Салавате, Сибае, Стерлитамаке и 19 районах республики.