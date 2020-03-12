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Posted 12 марта 2020, 11:20

Published 12 марта 2020, 11:20

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Капитальный ремонт в Башкирии распределили между тремя компаниями

Капитальный ремонт в Башкирии распределили между тремя компаниями

12 марта 2020, 11:20
Фото: Артур Салимов. Медиахолдинг1Mi.
Выделенные 460 млн рублей на ремонт подъездов пойдут региональным компаниям.

Согласно информации на портале госзакупок, передает РБК-Уфа, власти Башкирии сделали выбор подрядчиков для ремонта подъездов многоквартирных домов.

Из документации следует, что все три выставленных лота достались местным представителям малого бизнеса. Самый крупный контракт на сумму в 173, 72 млн рублей достался «Санстрою» из Стерлитамака. Прдрядчику нужно будет отремонтировать 629 подъездов в Кумертау, Межгорье, Салавате, Сибае, Стерлитамаке и 19 районах республики.

Компания «Строй-ресурс» из Уфы получит 159,38 млн рублей за ремонт 426 подъездов в столице региона. «Промтехстрой» за 128,1 млн отремонтирует 527 подъездов в Агидели, Нефтекамске, Октябрьском и еще 33 районах Башкирии.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Ремонт дорог#Ремонт#Капитальный ремонт
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