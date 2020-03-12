Есть реванш. «Салават Юлаев» прошел «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина

Эффект дежавю накрыл со стартового вбрасывания: это опять Маннинен против Стася, опять белорус выигрывает шайбу назад и следует вброс в зону атаки. Точно так же, как в каждом из матчей серии.
Наставник «Авангарда» Боб Хартли оказался консервативен, за что в итоге и поплатился. Снова в воротах Игорь Бобков, который явно не в порядке. Снова минимум комбинаций, провалы в средней, малые скорости, редкие набросы.
«Салават Юлаев» явно заранее готовился к игре вторым номером и это было логично. Очевидно, что гостям нечего терять и они сразу попытаются задать высокий темп и навязать свой хоккей… Если еще помнят, какой он.
Зашли омичи в зону атаки? На первое время можно отдать периметр, а там блоками и выдергиванием из квадрата можно отнять шайбу. Если удастся — убежать в контратаку. Дмитрий Кугрышев, например, так и забил.
Опека 1 в 1, попытки остановить соперника в средней зоне. Без глубокого прессинга, без жестких «ловушек». Просто встретить силовым или попытаться выбить шайбу. Просто потом ее кинуть в сторону вратаря. Просто отдать назад на всякий случай.
Обратите внимание, насколько по сравнению с «регуляркой» выросло число попыток войти в зону соперника путем броска по воротам. В шестой игре с «Авангардом» уфимцы сделали так шесть раз. Для сравнения — 23 января в Казани (2:3Б) таких попыток вообще не было. Там старались переиграть. Здесь — лучше попроще.
Лидерской тройки это касается в меньшей степени. Я думаю, Линусу Умарку и Теему Хартикайнену не нужны тренеры. Эти двое знакомы со времен мезозоя и выработали отличное взаимопонимание. Они вдвоем похоронили надежды «Авангарда».
Умарк побил личный рекорд по очкам за первый раунд — 1+11 против 2+7 в 2018-м. Харти «всего лишь» повторил снайперское свершение с 5 шайбами. Зато из них две победные. Ему еще никогда не удавалось забить два победных гола за один плей-офф.
Рубль резко упал и новые экономические реалии прочат печальное будущее для легионеров в КХЛ. К сожалению, лига отображает российскую действительность. Уровень мастерства и так просел (и упадет еще сильнее летом). Однако, Умарк не отбывает номер.
Шведский форвард — обладатель колючего характера и весьма неоднозначная персона. Его откровенно не любят даже некоторые болельщики «юлаевцев». Тем не менее, он очень любит побеждать и в свой, вероятно, последний сезон в «СЮ» старается выложиться.
Юха Метсола в плей-офф преобразился не в лучшую сторону, правда, немало шайб он пропустил из-за безалаберности обороны. В шестой игре, однако, юркий финский вратарь был на высоте. В самом начале встречи «ястребы» штурмуют «пятак» — он все читает. В третьем периоде в большинстве мучают ворота — прыгает, крутится, ловит.
На сей раз уфимцы сыграли в обороне более слаженно, чем обычно в этой серии. По четыре заблокированных броска у Владимира Жаркова, Артема Сергеева и Филипа Ларсена. В меньшинстве удавалось регулярно выбрасывать шайбу и меняться (поэтому у некоторых игроков спецбригады больше «типичных» для команды 21-23 смен). Отводили борьбу к бортам и углам, на подборе для вывода шайбы всегда был свой. В третьем периоде омичи нанесли всего 6 бросков в створ при игре 5 на 5.
Терпение во многом и определило успех. Зинэтулла Билялетдинов бы одобрил — надежно сыграй в защите и найдешь свои шансы в атаке. На этом фоне особенно примечательны последние минуты встречи. Формально у «Салавата» один бросок в створ. На самом деле, его не было — гол Эдуарду Гиматову засчитали по новому правилу о нарушении при пустых воротах.
Александр Кадейкин провел титаническую работу на точке вбрасывания. На данный момент он лучший центральный нападающий Кубка Гагарина с 75% выигранных единоборств. Во многом именно его действия позволили «зеленым» превзойти соперника по этому показателю.
|Авангард
|СЮ
|Голы
|19
|22
|ШБ
|4
|3
|ШМ
|1
|2
|Голы защитников
|4
|2
|Броски
|389
|350
|В створ
|209
|184
|Мимо створа
|180
|166
|Доля БВ
|53.73%
|52.57%
|%БВ
|9.09%
|11.96%
|%ОБ
|88.04%
|90.91%
|Блокшоты
|92
|88
|Хиты
|141
|139
|Вбрасывания
|186
|198
|%ВВбр
|48.44%
|51.56%
|Штраф
|30
|58
|Большинство
|21
|11
|%PP
|19.05%
|27.27%
|Меньшинство
|11
|21
|%PK
|72.73%
|80.95%
|Время в атаке
|01:03:50
|01:15:16
|Время на гол
|00:03:22
|00:03:25
|Время на БВ
|00:00:18
|00:00:25
Мог ли «Авангард» сравнять счет в серии? Прошлогодний — точно. Этот — нет. Эта команда не заслуживала победы. Нельзя постоянно терять перевес в счете, не уметь отыгрываться, наносить такие простые броски. У этой команды не было системы. Где-то Боб Хартли проиграл сам себе.
Безусловно, сказывается отсутствие прошлогодних лидеров: уехал в «Торонто» Илья Михеев, покинул лигу «разрушитель» Дэвид Деарнэ. Однако, компенсировать не вышло. Легионеры «СЮ» себя проявили, а легионеры Омска — нет.
Луч света в раздавленной тоталитаризмом Хартли атаке — Сергей Шумаков. Дело не только в 7 (3+4) очках. Он постоянно был на острие атаки, много двигался и явно горел за результат. Плюс не боялся держать ответ перед прессой.
Но его мало. Не круто, когда второй крутейший нападающий — Андрей Стась. За разрушение, попытки сдержать звено Маннинена, за гол, за вбрасывания. Он был стабилен. Третью звезду трудно выбрать. Пусть будет Эмиль Гарипов. Второй вратарь так и не пропустил от «юлаевцев». Странно, что ему не доверяют.
Бесспорно, «ястребам» не хватало Роба Клинкхаммера. Они забросили несколько шайб после борьбы на пятаке. Будь канадец в деле — забили бы еще парочку и разбили бы несколько атак уфимцев. Однако, проблема омичей все равно не в персоналиях, хотя весь сезон в травмах провести тяжело.
Для победы нужна система. Нужны планы Б, четкое распределение ролей, самоотверженность, понимание партнера и вера в свои силы. У «Салавата», команды-настроения, этого оказалось больше. «Зеленые» играли то так, то эдак полгода, однако, у них есть здоровое спортивное упрямство (и бешеные Харти с Умарком).
По статистике игра почти равная. Тогда решает уважение к своим моментам, большинство, контратаки и психология. Последнее зря недооценивается. У «юлаевцев», при всей нестабильности, в нужный момент нередко включается концентрация. Поэтому «Салават» — первый в истории КХЛ клуб, который дважды с шестого места выбил третье.
|СЮ
|Авангард
|Corsi for (CF)
|40
|76
|CF, %
|34,48%
|65,52%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|19
|24
|PDO, %
|106,36%
|93,64%
|Броски мимо створа
|17
|41
|БВ вообще
|22
|42
|Доля БВ в общем числе бросков
|56,41%
|50,60%
|БВ за минуту в атаке
|2,46
|3,20
|Блокшоты за минуту в защите
|1,52
|0,67
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|БВ сходу 5 на 5
|3
|6
|БВ первой тройки
|7
|10
|БВ защитников
|7
|12
|Пробросы 5 на 5
|4
|3
|ВВбр после пробросов
|5
|2
|Вход 5 на 5
|17
|23
|Брак при входе 5 на 5
|15
|21
|Успешный вход, %
|53,13%
|52,27%
|Вброс 5 на 5
|6
|7
|Брак при вбросе 5 на 5
|12
|21
|Успешный вброс, %
|33,33%
|25,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|64,00%
|61,11%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|29
|37
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|66
|96
|Смены в атаке, %
|43,94%
|38,54%
|Вход 5 на 5 с БВ
|10
|12
|Доля входа с БВ
|31,25%
|27,27%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|3
|Доля вброса с БВ
|0,00%
|10,71%
|Смены 5 на 5 с БВ
|10
|17
|Доля смен с БВ
|10,53%
|12,78%
В конечном счете, победа сложилась из мощи лидеров, подмоги им на контратаках, терпения, консерватизма Хартли, ненадежности Игоря Бобкова, непонятного состояния лидеров «Авангарда» и фактора игры в неравенстве. Уфимцы неплохо играли как вторым номером, так и с позиции силы. Впрочем, остается головная боль с дисциплиной и редко в серии Метсола получал помощь от защитников на «пятаке».
Для самого Николая Цулыгина эта победа означает еще и шанс остаться на своем посту. Несколько недель назад мы писали, что клуб допускал его замену на тренера «Толпара» Михаила Васильева, получившего пост от спортдиректора Василия Чижова. При этом на словах и Чижов, и гендиректор Александр Курносов доверяли Цулыгину.
Насколько известно, публикация вызвала сильную реакцию в клубе. Хочется верить, что материал сумел ударить по инициативе Чижова. Я не поддерживаю Цулыгина и при нем «Салават» штормит плюс он тоже далеко не без важных связей. Но ставить своего знакомого главным — неправильно. И то, что так в России принято — тоже.
Нам многое неизвестно о кабинетных событиях. Главное, чтоб от этого не страдали болельщики — те, без кого большой спорт не имеет смысла. Зато нам точно известно, когда стартует второй раунд плей-офф, в котором «юлаевцы» сразятся с главным историческим соперником.
18 марта в Казани состоится первый матч серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев». В последний раз главное противостояние внутри КХЛ выходило на кубковый уровень в 2017-м году. Спустя три года «Зеленое дерби» вернулось в плей-офф и стартует в день смерти Сергея Наильевича Гимаева, важного для Уфы не только в качества ТВ-эксперта.
Это будет славная битва и она в любом случае обогатит историю двух клубов. Мы следим за развитием событий. А вы, команды — идите и бейтесь.