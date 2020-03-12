Есть реванш. «Салават Юлаев» прошел «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина

На сей раз уфимцы сыграли в обороне более слаженно, чем обычно в этой серии. По четыре заблокированных броска у Владимира Жаркова, Артема Сергеева и Филипа Ларсена. В меньшинстве удавалось регулярно выбрасывать шайбу и меняться (поэтому у некоторых игроков спецбригады больше «типичных» для команды 21-23 смен). Отводили борьбу к бортам и углам, на подборе для вывода шайбы всегда был свой. В третьем периоде омичи нанесли всего 6 бросков в створ при игре 5 на 5.