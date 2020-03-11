В Уфе пообещали туман и усиление ветра

Posted 11 марта 2020, 10:30
Published 11 марта 2020, 10:30
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
По данным спасателей, по республике и в Уфе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
Со ссылкой на Башгидромет сообщается, что в среднем скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, направление – южное.
Температура воздуха, отмечается в сообщении, составит +2,-3°, по юго-востоку до -7°, днем +2,+7°.Спасатели также предупреждают о тумане видимостью от 500 до 1000 метров.
Жителей республики попросили быть аккуратными и осторожными, при нахождении на улице проявить внимательность и стараться не стоять рядом с рекламными щитами, столбами и деревьями.