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Posted 11 марта 2020, 10:30

Published 11 марта 2020, 10:30

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В Уфе пообещали туман и усиление ветра

В Уфе пообещали туман и усиление ветра

11 марта 2020, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об ухудшении погодных условий предупредили в МЧС и Управлении по гражданской защите.

По данным спасателей, по республике и в Уфе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

Со ссылкой на Башгидромет сообщается, что в среднем скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, направление – южное.

Температура воздуха, отмечается в сообщении, составит +2,-3°, по юго-востоку до -7°, днем +2,+7°.Спасатели также предупреждают о тумане видимостью от 500 до 1000 метров.

Жителей республики попросили быть аккуратными и осторожными, при нахождении на улице проявить внимательность и стараться не стоять рядом с рекламными щитами, столбами и деревьями.

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